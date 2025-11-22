Esteban Urreiztieta critica la posición de Sánchez en el caso del fiscal general del Estado: "Es intolerable"

Esteban Urreiztieta analiza en laSexta Xplica la posición que ha mantenido Pedro Sánchez respecto al proceso judicial contra el fiscal general del Estado. El subdirector de El Mundo critica la actitud del presidente y señala el impacto institucional que, a su juicio, ha tenido este caso.

"Hemos asistido durante los últimos días a una situación inédita y es que el presidente del Gobierno, como si fuera el presidente de la federación española de fútbol, ha irrumpido en un Madrid-Barça y ha dicho que uno de los dos contendientes tiene que ganar", compara el subdirector de El Mundo.

Según Urreiztieta, la posición de Sánchez "es intolerable" y con este caso "se ha llegado a un límite que no se había llegado hasta ahora". Además, cuestiona a quienes afirman que el Supremo está 'liderado' por el Partido Popular.

"Si los magistrados tienen un sesgo conservador y están controlados por el Partido Popular, creo que esa élite judicial española, la que ha juzgado este asunto, siete magistrados con la máxima cualificación, tuvieron dos de ellos la oportunidad, nada menos, en la trama Gürtel, de haberle prestado un gran servicio al Partido Popular en la condena más severa que han recibido en la primera etapa del caso", reflexiona el periodista.

Por último, Urreiztieta señala que espera que la sentencia contra el fiscal general del Estado "esté bien fundamentada".

