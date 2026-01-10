El 36% de los jóvenes españoles pasan del sexo y lo consideran "poco o nada importante" en su vida

El último estudio del CIS revela que los jóvenes españoles tienen más parejas, pero muestran menos interés en el sexo que los mayores. Los expertos relacionan este fenómeno con el miedo al compromiso y la influencia de las apps y la pornografía.

Según los últimos datos del CIS, las nuevas generaciones tienen más parejas, pero menos interés a la hora de mantener relaciones sexuales. Los sociólogos señalan que esto podría deberse al miedo a comprometerse con otra persona o a la facilidad de conocer gente a través de las apps de citas.

El CIS preguntó a la población: ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido en su vida? Entre las personas de 75 años o más, el 59,6% respondió que solo había mantenido relaciones con una persona. En cambio, entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 31,9% indicó haber tenido entre cinco y nueve parejas.

También se consultó sobre la importancia del sexo para una vida satisfactoria. El 36% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años aseguró que el sexo es "poco o nada importante" en su vida, frente al 24% de los mayores de 75 años.

Los sociólogos consideran que este menor interés sexual en los jóvenes puede estar relacionado con el fácil acceso a contenidos pornográficos y a la disponibilidad de relaciones a través de plataformas digitales.

