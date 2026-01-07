Los abogados de Ábalos renuncian a seguir defendiéndole por "discrepancias contractuales"

Los detalles Luis Chabaneix y Carlos Bautista, hasta ahora representantes letrados del exministro de Transportes, han comunicado al Tribunal Supremo que renuncian a seguir ejerciendo la defensa.

Luis Chabaneix y Carlos Bautista, de Chabaneix Abogados Penalistas, han renunciado a defender al exministro José Luis Ábalos en el caso Koldo, alegando discrepancias económicas. Esta es la segunda vez que Ábalos cambia de abogados, tras romper con José Aníbal Álvarez. Antes de su renuncia, presentaron un escrito de 72 páginas solicitando la absolución de Ábalos, argumentando que los contratos de mascarillas fueron legales y sin pagos ilícitos. Critican que se cerró la instrucción sin permitirles acceso al material incautado ni proponer pruebas, lo que consideran una violación del derecho de defensa de Ábalos.

Luis Chabaneix y Carlos Bautista, ambos integrantes de Chabaneix Abogados Penalistas y hasta ahora letrados del exministro José Luis Ábalos, han comunicado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que renuncian a seguir ejerciendo la defensa del que fuera número tres del PSOE en el marco del caso Koldo.

Ambos aseguran que, pese a que tienen una buena relación personal con Ábalos, toman esta decisión por discrepancias que "imposibilitan la continuidad de la relación profesional". Unas discrepancias que, según ha podido saber laSexta, tendrían su raíz en la cuestión económica.

En su escrito oficializando su renuncia, los ya exabogados de Ábalos han solicitado al magistrado Leopoldo Puente que se paralicen los plazos procesales pendientes "con el fin de no generar indefensión" a Ábalos.

El segundo cambio de abogados de Ábalos

La de hoy es la segunda ocasión en la que José Luis Ábalos cambia su defensa después de romper con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez. No obstante, las desavenencias alegadas por Chabaneix y Bautista descargan la hipótesis de que, como ya hizo en la primera sustitución, el cambio de deba a una cuestión táctica para tratar de dilatar los plazos del proceso.

Piden la absolución del exministro

Antes de presentar la renuncia, los ya exabogados de José Luis Ábalos han presentado un escrito de 72 páginas al que ha tenido laSexta en el que piden la absolución del exministro de los delitos que se le imputan, ya que, sostienen los contratos para la adquisición de mascarillas se llevaron a cabo desde la legalidad, sin pagos ilícitos. Además, defienden que no hubo trato de favor en el rescate de Air Europa ni gestiones para lograr una licencia para la operadora de hidrocarburos Villafuel.

Además, se apunta que "se ha cercenado de manera brutal" el derecho de defensa de Ábalos al cerrarse la instrucción sin dar a sus letrados acceso al material incautado y sin permitirles proponer o practicar diligencias de análisis de esa documentación.

Para concluir, los letrados lamentan que se ha concluido la investigación sin aceptar ninguna de las pruebas propuestas por la defensa, habiendo "amputado" el Supremo las posibilidades de Ábalos de defenderse. Asimismo, recalcan en que se comenzó a investigar al diputado "sin la previa autorización del Congreso de los Diputados" y que se incautaron en el domicilio de Koldo García dispositivos electrónicos que no fueron devueltos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.