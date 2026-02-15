Balas de goma, gas pimienta y granadas aturdidoras: las armas 'menos letales' de los agentes de Trump para romper huesos y quemar ojos

¿Qué está pasando? La represión se ha convertido en el día a día del país que preside el republicano, con los heridos contándose por cientos por la brutalidad de sus matones armados.

En Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, agentes federales del ICE y el DHS han disparado a 13 personas y han empleado tácticas brutales contra civiles. Estas acciones han resultado en la muerte de Renée Nicole Good y Alex Pretti en Minneapolis, generando un ambiente de miedo y caos. Los agentes han utilizado armas "menos letales" de forma reiterada, causando cientos de heridos en al menos cuatro estados. La Casa Blanca justifica estas acciones, a pesar de las críticas y la intervención judicial. Trump defiende la dureza de las medidas, mientras la represión y la impunidad prevalecen.

A 13 personas han disparado los agentes de Donald Trump. A 13 civiles, a 13 ciudadanos y ciudadanos contra los que los matones del presidente han abierto fuego en Estados Unidos. Sin embargo, y con mucha más frecuencia, han empleado tácticas brutales para repeler, asustar y herir a todo aquel que consideran un problema. A todo aquel que consideran un obstáculo.

Porque así son en el ICE. Porque así son también en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Porque las acciones de estos agentes federales han acabado con la vida de Renée Nicole Good y de Alex Pretti en Minneapolis, en una ciudad en la que se respira el miedo. En la que se respira el caos. En la que uno no sabe a ciencia cierta si va a ser el siguiente.

El siguiente en acabar en la cárcel. El siguiente en acabar detenido. El siguiente en verse a miles de kilómetros de sus seres queridos. O si va a ser el siguiente en recibir la brutalidad de estos agentes. Porque no distinguen. Porque les da lo mismo niños o enfermos. Porque tampoco miran si son vulnerables o ancianos. Leon Virden, de 73 años, bien sabe cómo se las gastan estos federales.

Esta milicia enmascarada, equipados con rifles y otras armas. Uno de ellos le lanzó una granada aturdidora y le destrozó la cara. Ahora, y a base de medicamentos, está en casa esperando que esa mandíbula reconstruida quirúrgicamente sane lo mejor posible.

Los "agentes del anticristo"

"Los llamo agentes del anticristo. Estoy furioso. Estoy enfadado. Me cabrea que vengan, hagan esto y se salgan con la suya", ha expresado.

Es uno de las muchas víctimas del DHS. De las armas 'menos letales' que emplean contra los manifestantes. Contra personas a las que rompen huesos y queman ojos con pelotas de goma o gas pimienta. Les golpean. Les lanzan granadas. Les empujan al suelo y rompen las ventanas de los coches. La represión, el día a día en los Estados Unidos de Trump.

Así lo ha revelado 'NBC News', que habla de cientos de personas heridas en al menos cuatro estados. Que han sido víctimas del ICE o del DHS. Y es que han usado de manera reiterada armas llamadas 'menos letales' que aunque violan sus políticas o directrices parece dar lo mismo.

El informe, en ese sentido, revela la escalada. Los agentes de inmigración realizan sus redadas al aire libre y, lejos de calmar la situación, emplearon fuerza física e incluso química. Importaba entre poco y nada que las protestas fueran o no pacíficas.

Esto hizo que creciese la indignación pública y que los funcionarios locales reaccionaran. Los jueces tuvieron que intervenir, con la Administración Trump impugnando sus órdenes y decisiones para hacer que el ambiente de impunidad aumentara. Según la Casa Blanca, todas las acciones de sus agentes eran necesarias y justificadas.

Todo comenzó en California, extendiéndose a Oregón y Chicago para finalmente llegar a Minneapolis. El DHS ha culpado a políticos y activistas locales de incitar a la violencia, afirmando que los ataques contra sus agentes han aumentado y que no tenían otra respuesta posible. "Nos enfrentamos a una campaña coordinada de violencia", dicen los federales. "A pesar de los peligros, nuestras fuerzas del orden demuestran moderación y prudencia", insisten.

Trump: "Tienes que ser duro"

Y mientras, Trump sigue a lo suyo. "Tal podríamos usar un toque un poco más suave, pero tienes que ser duro", expresó en palabras en 'NCB News'.

Pero así es la situación en EEUU. En un país en el que los agentes federales, sean del ICE o del DHS, actúan con total impunidad empleando armas menos letales sin motivos y tiroteando al menos a 13 personas. Sus actuaciones, avaladas y justificadas por la Casa Blanca, han causado cientos de heridos y han acabado con la vida de dos personas.