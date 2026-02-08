Espinosa aclara qué pasa realmente con la vivienda en alquiler en España: "Los datos del Gobierno y los portales no coinciden"

Jesús Espinosa analiza en La Roca los datos del alquiler en España y destapa la diferencia entre cifras oficiales y privadas. Mientras el Gobierno habla de más oferta, portales y observatorios alertan de menos pisos disponibles y precios al alza.

Jesús Espinosaha puesto el foco en la opacidad del mercado inmobiliario durante su análisis en La Roca. Según el Ejecutivo, cada vez hay más viviendas disponibles para alquilar, pero las cifras no terminan de cuadrar. "El Gobierno, por un lado, saca pecho y dice que cada vez hay más oferta y hay más viviendas disponibles para el alquiler. Pero luego las entidades privadas dicen otro tipo de cosas”, apunta el periodista.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, sostiene que año tras año aumenta el número de viviendas en alquiler, un dato que después desmienten las entidades privadas. "¿Por qué hablan de datos distintos?", plantea Espinosa.

Según explica, "La gráfica que presente el Gobierno es ascendente. Desde el año 2015 hasta el 2023 no dejan de ascender las viviendas de alquiler". Y aclara que el Ejecutivo se basa en los datos del "IRPF de la gente que en la declaración de la renta asegura que está alquilando una vivienda".

Frente a esto, las entidades privadas usan cifras del Observatorio del Alquiler, una asociación de varias plataformas del sector y referente en el mercado. Según este organismo, "en 2025 hubo 33.000 viviendas de alquiler menos con respecto al año 2024".

Además, "Otros portales muy conocidos en nuestro país, como por ejemplo Idealista, dicen claramente que la oferta de viviendas de alquiler en España ha caído un 56 % entre finales de 2020 y finales de 2024", apostilla Jesús Espinosa, lo que se traduce en "200.000 viviendas de alquiler menos en el mercado".

Ante estos datos tan distintos, el periodista ofrece una explicación clara sobre lo que está pasando realmente:

"Si nos hacemos la pregunta de ahora mismo, ¿hay más gente o menos gente viviendo de alquiler?, sabemos que hay más. Porque los datos del Gobierno, que son la declaración del IRPF de la renta, nos dicen que cada año hay más gente viviendo de alquiler. Pero, si nos hacemos la pregunta de cada año, ¿hay más o menos pisos disponibles para alquilar? Pues la respuesta es que hay menos pisos. Con los datos de los portales y de los observatorios privados, que son datos mucho más sutiles para ver cuál es la radiografía real en este momento de la oferta del mercado. Efectivamente, cuanto más vivienda de alquiler hay, los precios se regulan más. Cuanto menos vivienda, más se dispara. Por eso al Gobierno le interesa decir que hay mucha oferta para intentar controlar los precios del alquiler", explica el colaborador.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí