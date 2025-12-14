Un agente inmobiliario señala la subida de precios en el mercado de la vivienda: "Hace poco alquilamos un semisotano por 1.300 euros"

Edgar Sánchez ha señalado en laSexta Xplica que en los últimos dos años el mercado del alquiler ha subido de manera pronunciada.

La situación del mercado de la vivienda se ha analizado en el debate de esta semana en laSexta Xplica. Durante el mismo, una joven ha lamentado que no encuentra un alquiler asequible pese a que tanto su pareja como ella tienen un trabajo fijo.

Tras escucharla, Edgar Sánchez, agente inmobiliario, ha señalado que "el mercado está así desde hace un año y medio": "Por el cambio de ley de vivienda han subido una barbaridad los alquileres".

"Yo he alquilado pisos que hace dos años estaban en 700 euros en 900 hace poco. En el momento en el que el inquilino se va, el propietario lo va a alquilar por más porque lo puede hacer", añade.

De hecho, el agente inmobiliario ha desvelado que "hace poco alquilamos un semisotano en Delicias por 1.300 euros": "Ha pasado de entorno a 1.000 euros a 1.300 en solo un año o dos".

