Espinosa aclara el bulo sobre Sánchez y los documentos de Epstein: "No tiene nada que ver con una conspiración, solo es un análisis"

En los últimos días se han desclasificado más de tres millones de documentos del caso Epstein, lo que ha provocado rumores en redes sobre personalidades públicas, como Pedro Sánchez. Jesús Espinosa visita La Roca para aclarar los bulos y explicar el contexto real.

Se han desclasificado más de tres millones de documentos del caso Epstein, donde aparecen nombres de personalidades relevantes. Esto ha servido para que nazcan nuevos bulos en redes sociales, como que Pedro Sánchez también figura en los papeles del magnate. Para aclarar estos rumores, Jesús Espinosa visita el plató de La Roca.

En los últimos días, en las redes sociales, los usuarios han compartido el siguiente mensaje: "Epstein tenía un documento que situaba a Pedro Sánchez en Moncloa dos años antes de la moción de censura". El mensaje acumula más de cuatro mil ‘me gusta’ y se ha compartido más de mil veces.

"Esto no es ni blanco ni negro, hay matices", apunta Espinosa. El presunto documento en manos de Epstein menciona varias veces a Sánchez y habla de que es nominado por el rey de España. Según el periodista, esto se refiere a “las consultas que se hacen con el monarca una vez se ganan las elecciones, de ahí que aparezca el nombre de Sánchez porque es algo que sí existió de verdad y de lo que hay pruebas”.

"Cuando hablamos de filtración en el caso Epstein, es que la policía americana, el Gobierno americano, hizo un volcado de todos los dispositivos de este personaje. Había todo tipo de documentos porque le interesaba la política europea y mundial, además de sus inversiones", señala Espinosa.

Jesús Espinosa aclara que el documento en el que aparece el nombre de Pedro Sánchez pertenece a un análisis que realizó un banco alemán, "que hizo una predicción de que muy probablemente Sánchez era el que acabaría siendo presidente de nuestro país".

"Esto no tiene nada que ver con una conspiración", aclara Espinosa, ni que Epstein se hubiese puesto "en contacto con Pedro Sánchez, ni que hiciera ningún tipo de movimiento para que llegara a la Moncloa ni nada. Simplemente es un análisis que él tenía", concluye el periodista.