Britney Spears envía un impactante mensaje a su familia y asegura tenerles miedo: "Tengo mucha suerte de estar viva"

La 'princesa del pop' insiste en que sus familiares "nunca se harán cargo de lo que hicieron", en referencia a la lucha de su tutela durante diez largos y conflictivos años.

La 'princesa del pop', Britney Spears, se ha abierto como nunca en sus redes sociales y ha enviado un mensaje de lo más revelador a su familia, con la que mantiene una mala relación desde hace años.

"Tengo mucha suerte de estar viva con la forma en que mi familia me trató. Ahora les tengo miedo", ha confesado la aclamada cantante en su perfil de Instagram con una imagen que sugiere el amor familiar con el que nunca ha contado.

Tanto es así que sus propios fans comenzaron el movimiento #FreeBritney, que buscaba liberar a la artista por el caso judicial concerniente a su tutela, ya que se encontraba totalmente controlada por su padre, quien manejaba su economía, decisiones médicas e incluso sus relaciones.

"Anhelar y desear contacto siempre es crucial", añadía Spears en su publicación. Así, recalca que sus familiares "nunca se harán cargo de lo que hicieron", en referencia a la lucha de su tutela durante diez largos y conflictivos años.

Pese a que consiguió finalmente su libertad, asegura que por mucho que una persona perdone "nunca se olvida". La cantante de 'Toxic' o 'Baby One More Time' denunció que la medicaban con litio y que la internaron en un centro de rehabilitación contra su voluntad y que la amenazaron con no poder ver a sus hijos.

"Aquellos que dijeron que ayudar era aislarte... estaban equivocados", añade la artista, a quien prohibieron casarse y tener más hijos. Gracias a esta tutela, el padre de Britney habría ganado nada más y nada menos que seis millones de euros.

Por lo que ha demostrado, las heridas de la 'princesa del pop' siguen abiertas ante una experiencia traumática de la que salió victoriosa y con más apoyo que nunca.

