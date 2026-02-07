Edu Galán compara la rueda de prensa del edil de Móstoles con la de Ismael Álvarez en el caso Nevenka: "Da vergüenza ajena"

"Da vergüenza ajena esa agresividad contra una mujer que no ha sido escuchada y que no ha habido investigación de ningún tipo dentro del Partido Popular", denuncia Edu Galán en este vídeo de La Roca.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha denunciado ser víctima de "una campaña de ninguneo y desprestigio" tras la información publicada por el diario El País este jueves, que recogía la supuesta presión ejercida desde el Partido Popular de Madrid para que una exconcejala del partido en Móstoles no denunciara al edil por acoso.

En una comparecencia de diez minutos, rodeado de todo su equipo, Bautista defendió que la exconcejala no le pidió a él ascender, aunque sí lo hizo "varias veces", sin especificar a quién ni por qué motivo. Asimismo, aseguró que todo está en manos de sus abogados, ya que considera que lo publicado ha "vulnerado sus derechos".

"No se puede llamar a alguien acosador sin que haya una sentencia que lo diga. A día de hoy no hay denuncia ni condena y este alcalde sufre una campaña de ninguneo a su persona sin haber hecho nada", expuso ante los medios.

Bautista cuenta con el respaldo del Partido Popular de Madrid, como se pudo comprobar en las declaraciones de distintos dirigentes 'populares'.

Desde La Roca, Edu Galán señala que el PP y Manuel Bautista están llevando a cabo "una demonización sistemática de la víctima". Además, compara la imagen del edil de Móstoles en la rueda de prensa junto a su equipo con la que dio Ismael Álvarez, alcalde de Ponferrada, cuando fue denunciado por acoso sexual por Nevenka Fernández.

"La imagen del alcalde de Móstoles con toda la corporación detrás ya la usó Ismael Álvarez con Nevenka y da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena esa agresividad contra una mujer que no ha sido escuchada y que no ha habido investigación de ningún tipo dentro del Partido Popular", denunció el colaborador.

