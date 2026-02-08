Joaquim Bosch explica qué debe hacer un partido cuando recibe una denuncia de acoso: "Lo primero es investigar y escuchar"

Tras los casos de presunto acoso sexual en partidos políticos, La Roca analiza cómo deben actuar. Joaquim Bosch explica que lo importante es escuchar a la persona que denuncia, investigar los hechos y tomar las medidas adecuadas según cada situación.

Ante los numerosos casos de presunto acoso sexual dentro de los partidos políticos, primero salió a la luz el del socialista Paco Salazar y ahora el del alcalde del Partido Popular en Móstoles. La Roca ha invitado al magistrado Joaquim Bosch para explicar qué debe hacer un partido cuando recibe un caso de estas características.

El jurista señala que lo primero es "investigar y escuchar a la persona que denuncia y, a partir de ahí, tomar las medidas oportunas". Y añade que en "situaciones extremas" los partidos deben trasladar el caso a la Fiscalía o a los órganos judiciales pertinentes.

"En todos los casos hay que acompañar a quien denuncia y que se sienta escuchado", apostilla Joaquim Bosch. "Hay que verlo caso por caso y, en función de la respuesta del partido, obviamente se podría criticar si se actuó de la forma correcta o incorrecta", comenta.

Por otro lado, explica quién debe evaluar este tipo de casos: "Sería conveniente que fuese un jurista, pero sería suficiente con que sean cargos del partido con sentido común para evaluar la situación y tomar las decisiones adecuadas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí