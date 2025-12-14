'Vis a Vis'
Esperanza Aguirre asegura que el Gobierno "está en manos de Otegi y de Puigdemont": "Los enemigos de España son los que mandan"
Esperanza Aguirre ha analizado en La Roca la situación política del Gobierno de Pedro Sánchez. La expresidenta madrileña valora las presiones de sus socios parlamentarios y lanza duras críticas al papel que, a su juicio, juegan algunos partidos clave.
Esperanza Aguirrevisita el plató de La Roca para opinar sobre la situación actual del Gobierno de España. Hace unos días, Yolanda Díaz lanzó un ultimátum a Pedro Sánchez en el que aseguraba que "se acabaron las reflexiones" y que había llegado el momento de actuar y de reestructurar todo el Ejecutivo.
Por otro lado, el Partido Nacionalista Vasco envió un mensaje claro al presidente del Gobierno para que frenara los numerosos casos de corrupción y de presunto acoso que estaban saliendo a la luz dentro de las filas de su partido, o exigirían elecciones.
"La señora (Yolanda) Díaz no se va a ir y el Partido Nacionalista Vasco va a seguirle dándole aire a Bildu, que es el que manda", asegura la expresidenta de la Comunidad de Madrid en La Roca.
Asimismo, Aguirre apostilla que Arnaldo Otegi habría llegado a visitar a Carles Puigdemont para pedirle que Junts siguiera apoyando a Sánchez. "El Gobierno de España está en manos de Otegi y de Puigdemont y eso es un disparate. Los enemigos de España son los que mandan", critica Esperanza Aguirre.
