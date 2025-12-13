El testimonio de profesionales sanitarios provoca protestas frente al Hospital de Torrejón contra la privatización de la Sanidad

¿Por qué es importante? La Comunidad de Madrid mantiene que el hospital funciona correctamente, a pesar de las declaraciones desveladas en laSexta en los últimos días de varios trabajadores confirmando que se priorizaban a unos pacientes sobre otros para ganar dinero.

Protesta esta tarde a las puertas del hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Con gritos y pancartas, los manifestantes han pedido que el centro sea gestionado por la administración pública y no por el grupo privado Ribera Salud. La Comunidad de Madrid mantiene que el hospital funciona correctamente, a pesar de las declaraciones desveladas en laSexta en los últimos días de varios trabajadores confirmando que se priorizaban a unos pacientes sobre otros para ganar dinero.

Los testimonios de profesionales sanitarios desvelados por laSextapodrían provocar un giro en el escándalo de Torrejón, según el abogado que presentó la primera denuncia. "La estrategia para conseguir que los pacientes de fuera elijan nuestro hospital era tener disponibles muchos huecos de primeras visitas. En una proporción que a los médicos no nos parece adecuada porque dejan menos hueco para los pacientes crónicos", según uno de ellos.

"Cambia radicalmente la situación, ahora se concreta. Sabemos que esas prácticas existían", según ha declarado Javier Flores, quien presentó la primera denuncia.

El defensor del paciente pide que se investigue y recuerda lo importante que son las revisiones en los pacientes crónicos. Mientras, para las asociaciones en defensa de la sanidad pública lo que revelan estos testimonios lo definen con una sola palabra: "Inadmisible".

Según el relato de estos profesionales, en algunos servicios, los pacientes crónicos son los más perjudicados, porque ven como sus revisiones se van aplazando.

La ministra de Sanidad insiste en la responsabilidad del Gobierno de Ayuso, que señala que es la que permite estas prácticas. Mientras, desde la Comunidad de Madrid siguen respaldando al grupo Ribera.

De momento, la Fiscalía está a la espera de estudiar el contenido de las dos denuncias presentadas para decidir si abre una investigación.

