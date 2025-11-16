El entorno de Lucas habla sobre la discusión con Andy antes de un concierto: "Fue como una pelea de hermanos muy agitada"

Álex Loya da a conocer la versión de Lucas sobre la pelea con Andy antes de un concierto. Según el colaborador de La Roca, ambos tuvieron un encontronazo intenso, aunque Andy asegura que no hubo contacto físico y menciona un lanzamiento de botella.

En este vídeo de La Roca, el colaborador Álex Loya da a conocer la versión de Lucas (Andy y Lucas) sobre la pelea que tuvo con Andy antes de un concierto. Este último, en su entrevista en El Hormiguero, confirmó que tuvieron un "encontronazo".

"Tenemos el encontronazo en mayo. Fue una pelea de verdad, pero físicamente no nos tocamos", llega a decir Andy a Pablo Motos. Además, deja caer que Lucas le lanzó una botella en esa discusión.

Álex Loya, que ha podido hablar con el entorno íntimo de Lucas, confirma que sí hubo un enfrentamiento entre ambos. "Me niegan categóricamente ese lanzamiento de botellas, había familiares presentes que pueden secundar esta versión. Se enzarzaron el uno con el otro como una pelea de hermanos muy agitada y termina con cada uno en su camerino", relata el colaborador de La Roca.

