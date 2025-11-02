Álex Loya, tras hablar con el entorno íntimo de Lucas (Andy y Lucas): "No tiene deuda alguna con nadie"

Álex Loya ofrece en La Roca nuevos detalles sobre el llamado 'culebrón de Andy y Lucas'. El colaborador asegura haber hablado con el entorno más cercano de Lucas, que desmiente los rumores sobre deudas, conflictos internos y problemas de salud del cantante.

Álex Loya visita el plató de La Roca para contar la última hora del 'culebrón de Andy y Lucas'. Según adelantó ayer el colaborador, había hablado en exclusiva con el entorno más íntimo de Lucas y ahora revela más información sobre esa conversación.

"El entorno más íntimo de Lucas me confirma que la empresa de Lucía sí que facturó las actuaciones en el extranjero. Todo está saldado. Lucas no tiene deuda alguna con nadie, ni con la Agencia Tributaria, ni con Andy, ni con músicos", explica Loya.

Respecto a las polémicas declaraciones de Álvaro Molina, exproductor del dúo musical, esto es lo que cuentan las fuentes de Álex Loya: "Este señor no es promotor, no es nada, simplemente es la expareja de la actual pareja de Lucas", y aseguran además que Lucas tampoco le debe dinero.

El colaborador añade que las canciones del grupo pertenecen exclusivamente a Lucas y que, por tanto, los beneficios económicos son solo para él. Sobre la relación entre Andy y Lucas, Loya destaca que siempre "se han llevado bien" y que han sido "un dúo que nunca ha dado malas noticias a lo largo de su carrera".

En cuanto a los supuestos problemas de salud de Lucas, su entorno asegura que "está bien" y que actualmente está "muy enfocado en el deporte".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.