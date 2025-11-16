Juan Carlos I podría enfrentarse a 150.000 euros por sus comentarios sobre Franco en sus memorias

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide sancionar a Juan Carlos I por sus comentarios sobre Franco en sus memorias. La Ley de Memoria Democrática podría imponerle hasta 150.000 euros por exaltación del franquismo.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide una sanción contra Juan Carlos I por hablar en sus memorias sobre el dictador Francisco Franco. En caso de aplicarse la Ley de Memoria Democrática, el rey emérito podría enfrentarse a una multa de hasta 150.000 euros.

Esta ley sanciona todos los actos públicos que puedan suponer la exaltación del franquismo o de sus dirigentes. Por ello, consideran que Juan Carlos I, en sus memorias, está ensalzando la figura del dictador.

"Nos separaban cuarenta y seis años. Él no tenía hijos, tal vez proyectara sobre mí un sentimiento paternal. Lo respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político. Nunca dejé que nadie lo criticara delate de mí", relata don Juan Carlos en Reconciliación.

Unas declaraciones que Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, califica como algo "intolerable". "Es intolerable que alguien que todavía goza de privilegios financiados con fondos públicos muestre respeto hacia un fascista que tomó el poder a sangre y fuego", señala Silva en su comunicado.

