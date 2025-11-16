Joaquim Bosch defiende la decisión del juez Peinado de citar a declarar un domingo a Judit Gómez: "No es nada habitual, pero..."

La secretaria general de la presidencia del Gobierno, ha sido citada a declarar un domingo por el Caso de Begoña Gómez. El magistrado Joaquim Bosch explica desde La Roca que esta práctica es legal, aunque poco habitual.

Judit Alexandra González, secretaria general de la presidencia del Gobierno, ha sido llamada a declarar por el Caso de Begoña Gómez. El juez Peinado eligió el domingo para la citación, y desde La Roca, el magistrado Joaquim Bosch explica si esto es legal o no.

"La ley permite que en un fin de semana se puedan realizar citaciones de este tipo", señala Bosch, y añade que esto se debe a que "el juez instructor está de guardia" y que lo haría para agilizar la causa.

No obstante, aclara que "no es nada habitual, es bastante excepcional a la práctica, pero jurídicamente se puede hacer".

"Los jueces instructores de nuestro país, para que el servicio público no perjudique a los ciudadanos que han de declarar, no lo ponen en fin de semana, pero como jurídicamente es admisible, se pone ahí", comenta el magistrado Bosch.

Por otro lado, señala que por su parte no hay ningún tipo de "intencionalidad" al citar a la secretaria general de presidencia del Gobierno un domingo para así "tener un impacto" en los medios de comunicación.

