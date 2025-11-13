Ahora
Andy, sobre si volverá a hablar con su excompañero Lucas: "No, no me ha hecho bien ni me va a hacer bien"

Alfonso Arús presenta el 'zasca' de Andy, el excomponente de 'Andy y Lucas', en una entrevista donde habla sobre su salida del dúo y presentar su nuevo tema, 'Marioneta', una canción cargada de 'dardos' hacia su antiguo compañero.

Andy, conocido por formar parte del exitoso dúo 'Andy y Lucas', ha concedido una entrevista en 'Herrera en COPE' para hablar de su salida del grupo y su debut en solitario con el single Marioneta.

Como vemos en el vídeo que acompaña esta noticia, durante la entrevista, el presentador le pregunta si en algún momento "volverá a hablar con Lucas", a lo que Andy responde de manera tajante: "No, no tengo por qué hablar de alguien que no me ha hecho bien ni me va a hacer bien". Sobre su excompañero, añade que es "buen pagador, pero no tiene palabra".

En el plató, los colaboradores analizan la tensión que ha marcado la relación entre los artistas. "Hay declaraciones de Lucas hablando de Andy como si fuera una persona que ha conocido por la calle, por lo que es normal que él ahora tenga algo de resquemor, comenta Cris Dalmau. María Moya, por su parte, señala que "posiblemente haya sido asesorado por alguien para no seguir entrando en el tema".

