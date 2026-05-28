Alberto Garzón: "Es cierto que ha habido lawfare contra el PSOE, pero también hay una base material que indigna a la izquierda del país"

El exministro valora la actitud del PSOE, y en particular la respuesta de Óscar Puente, ante los casos de corrupción que acechan al partido estas últimas semanas. Lo hace un día después de conocer el auto sobre el llamado caso Leire.

El ministro Óscar Puente ha hablado por primera vez ante los medios tras conocer el auto del caso Leire Díez, donde el juez cree que el PSOE pagó a Leire Díez por sus maniobras contra jueces, fiscales y policías. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sospecha que el partido socialista montó una "trama para desestabilizar" procesos judiciales contra el partido y que su principal objetivo fue proteger al presidente del Gobierno.

Durante casi 15 minutos, Puente ha dado la valoración más larga hasta ahora por parte de un miembro del Ejecutivo no sólo de este escándalo, sino también de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, denunciando una persecución judicial y política contra el PSOE para "derribar al Gobierno".

Tras ver estas declaraciones, Alberto Garzón, exministro del Gobierno de España, afirmaba lo siguiente: "Ambas cosas pueden ser incompatibles". Es decir, "hay un oportunismo por parte de la oposición de aprovechar estos casos para llevarse el agua a su molino, también ha habido lawfare con jueces muy activistas, y ahí es donde se agarra el PSOE, pero no es menos cierto que hay una base material, que estamos conociendo y que indigna a la izquierda del país, y esa es la que no se quiere mirar".

Y en esta última, es "donde está fundamentalmente el problema y que señala los límites de esa estrategia de victimización", concluye Garzón.

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