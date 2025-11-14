La izquierda acusa a Ayuso de "clasista" por sus palabras sobre los inmigrantes y esta asegura que se han sacado de contexto

¿Qué ha dicho? "Si uno tiene una intervención en la Asamblea de tres minutos de duración y se extrae un frase de cinco segundos, siempre ocurre lo mismo: el escándalo de Ayuso, lo que ha dicho Ayuso...", ha señalado este viernes tras las críticas recibidas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enfrentado críticas por comentarios considerados clasistas en la Asamblea de Madrid, tras afirmar que alguien debe realizar trabajos esenciales como la limpieza y la construcción. Ayuso defendió sus declaraciones, alegando que se sacaron de contexto. La ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, condenaron sus palabras, calificándolas de clasistas y xenófobas. En el pasado, figuras como Gabriel Rufián también han criticado este tipo de discursos. Ante la polémica, el Gobierno ha optado por destacar la contribución de los migrantes a la economía.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido acusada de clasista tras sus palabras en la Asamblea de Madrid a Vox este jueves, que la había señalado por fomentar la inmigración en la región. Lo "malo", según aseguró la 'popular', sería tener un "efecto expulsión" en migración. A continuación, la presidenta agregó: "Digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás".

Por su parte, la líder 'popular' respondía tajante a estas acusaciones durante la jornada de este viernes afirmando que sus palabras se habían sacado de contexto: "Si uno tiene una intervención en la Asamblea de tres minutos de duración y se extrae un frase de cinco segundos, siempre ocurre lo mismo: el escándalo de Ayuso, lo que ha dicho Ayuso...", señala.

Sin embargo, la izquierda no ha dudado en seguir criticando su intervención. La ministra de Sanidad, Mónica García, expuso en 'Al Rojo Vivo' que las palabras de la presidenta expulsaban un "tufillo clasista y también xenófobo".

Censurable, venga de donde venga

Asimismo, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también ha tachado el discurso de Ayuso de clasista. Para él es censurable venga de donde venga, aunque el que lo diga sea un ministro socialista, como pudo ser Óscar Puente. El dirigente de Transportes se preguntaba en su perfil de X en julio que si las presuntas deportaciones de Vox incluían a "las que les limpian la casa o cuidan a sus padres".

Si retrocedemos a 2022 también encontramos a Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, lanzando ese mensaje: "¿Quién, por ejemplo, va a sacar a pasear a sus mayores? ¿Quién les va a traer la comida que piden? ¿Quién va a limiparles sus casas? ¿Quén va a limpiar sus jardines?".

Tal vez conscientes de ello, durante esta jornada la parte socialista del Gobierno ha preferido rebajar el tono de su critica a Ayuso y centrarse en poner en valor la aportación de los migrantes a nuestra economía.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.