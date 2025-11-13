Ahora

Agresión

Edu Galán, sobre Rubiales: "Es el único señor al que siempre le viene muy mal el VAR"

El expresidente de la RFEF ha recibido tres huevazos durante la presentación de su libro. El agresor ha sido reducido y, después, detenido, lo que ha permitido que el evento continue con total normalidad.

El expresidente de la RFEF ha recibido tres huevazos durante la presentación de su libro. El agresor ha sido reducido y, después, detenido, lo que ha permitido que el evento continue con total normalidad.

Luis Rubiales ha sido agredido durante la presentación de su libro, 'Matar a Rubiales'. El expresidente de la RFEF ha recibido el impacto de tres huevos que ha lanzado un hombre que se encontraba entre los asistentes al evento. Tras recibir los huevazos, Rubiales se ha encarado con la persona que los han lanzado, pero ha sido parado por otros asistentes.

"La primera reacción es violenta", expone Juande Colmenero. "Rubiales recula, en otro plano se puede ver cómo se frena, o es frenado por las personas allí presentes, y sí que, por lo visto, habría anunciado que va a poner una querella a la persona que le ha arrojado los huevos", indica Iñaki López.

El agresor, después de ser reducido, ha sido sacado de la sala sin que se produzcan más incidentes. Rubiales, por su parte, "ha explicado que la suerte es que le han parado, que él no sabía si tenía un arma o algo", cuenta Cristina Pardo.

"Dice que se ha lanzado por si acaso llevaba un arma, es el primer agresor armado que primero dispara huevos", comenta, irónico, Iñaki López. "Igual se frenó porque había cámaras", indica Afra Blanco. "Es el único señor que le viene muy mal el VAR", expone Edu Galán, "siempre sale mal parado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las preguntas que debe hacerse el Supremo para decidir si condena al fiscal general del Estado
  2. Junts salva al Gobierno pese a su divorcio: se abstiene en una votación para frenar el calendario del cierre de las centrales nucleares
  3. El abogado general de la UE abre el camino a la amnistía de Puigdemont: cree que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas
  4. Las dos congresistas republicanas que mantienen en vilo a Trump: podrían provocar la publicación de miles de archivos del caso Epstein
  5. Renfe se rebela contra el Congreso y busca cómo esquivar la vuelta de las indemnizaciones por retrasos
  6. Sí, la gripe aviar existe y no es un plan para subir el precio de los huevos