Edu Galán, sobre Rubiales: "Es el único señor al que siempre le viene muy mal el VAR"

El expresidente de la RFEF ha recibido tres huevazos durante la presentación de su libro. El agresor ha sido reducido y, después, detenido, lo que ha permitido que el evento continue con total normalidad.

Luis Rubiales ha sido agredido durante la presentación de su libro, 'Matar a Rubiales'. El expresidente de la RFEF ha recibido el impacto de tres huevos que ha lanzado un hombre que se encontraba entre los asistentes al evento. Tras recibir los huevazos, Rubiales se ha encarado con la persona que los han lanzado, pero ha sido parado por otros asistentes.

"La primera reacción es violenta", expone Juande Colmenero. "Rubiales recula, en otro plano se puede ver cómo se frena, o es frenado por las personas allí presentes, y sí que, por lo visto, habría anunciado que va a poner una querella a la persona que le ha arrojado los huevos", indica Iñaki López.

El agresor, después de ser reducido, ha sido sacado de la sala sin que se produzcan más incidentes. Rubiales, por su parte, "ha explicado que la suerte es que le han parado, que él no sabía si tenía un arma o algo", cuenta Cristina Pardo.

"Dice que se ha lanzado por si acaso llevaba un arma, es el primer agresor armado que primero dispara huevos", comenta, irónico, Iñaki López. "Igual se frenó porque había cámaras", indica Afra Blanco. "Es el único señor que le viene muy mal el VAR", expone Edu Galán, "siempre sale mal parado".

