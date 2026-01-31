Confianza, apoyo y estabilidad emocional: así han cambiado las relaciones de pareja en España

Una encuesta de la revista 'GQ' refleja cómo han cambiado las relaciones de pareja en España. La confianza y el apoyo emocional ganan peso frente a lo físico, mientras que para una parte de la población tener pareja sigue siendo clave para sentirse completa.

En este vídeo de La Roca, el programa analiza los últimos datos de la encuesta de la revista 'GQ' sobre la evolución de las relaciones de pareja en España. Según el estudio, el 37,1% de las personas encuestadas considera que tener pareja es algo "imprescindible para sentirse completo/a".

En cambio, no todos piensan igual. Un 8,4% asegura que le resulta "indiferente" tener pareja, mientras que para un 6,2% es algo que "no es importante" en su vida.

La encuesta también preguntó qué aspectos consideran fundamentales para cuidar una relación. La confianza lidera la lista con un 86,2%, seguida del apoyo emocional con un 71,5% y la estabilidad con un 52,5%. Estos factores se sitúan por delante de las relaciones sexuales (52,5%) y del aspecto físico (22,55%). Los datos muestran que se valora más una relación basada en la comunicación y el bienestar que en lo puramente físico.

Además, el estudio revela cómo aprenden los españoles sobre educación sexoafectiva. Más de la mitad de los encuestados, un 57%, afirma que lo ha aprendido a través de su pareja. Un 38% señala a los amigos como principal referencia y solo un 14% dice haber recibido esta educación en el entorno familiar.

