Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

Virales

Una pareja alucina con la sorprendente lista gratuita de productos básicos de su hotel de Málaga

En Aruser@s, Alfonso Arús presenta el viral de una pareja alojada en un hotel de Málaga a quien le ha llamado la atención la lista de productos esenciales que el establecimiento ofrece gratis a sus huéspedes.

Una pareja alucina con la sorprendente lista gratuita de productos básicos de su hotel de Málaga

Esta pareja descubre un servicio poco habitual al llegar a su hotel en Málaga. El establecimiento pone a disposición de sus clientes una lista de productos básicos que pueden solicitar de forma gratuita en recepción en caso de haber olvidado algo en casa. Basta con bajar, pedir lo necesario y el personal se encarga de subirlo a la habitación.

Como podemos ver en el vídeo, el chico, '@merakio', enumera con asombro algunos de los artículos disponibles: agua micelar, tampones, desodorante tanto de hombre como de mujer, cera para el pelo, esmalte de uñas, kit dental o peine, entre otros.

"¿Y el pasaporte?", pregunta Alfonso Arús entre risas, antes de añadir: "¿Y el cargador del móvil?". A lo que Hans Arús responde: "No, eso no". Una ausencia que no ha convencido al presentador: "El cargador del móvil es lo primero que te olvidas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Descarrilan dos trenes en un aparatoso accidente en Córdoba: hay al menos 10 muertos y un centenar de heridos
  2. Europa prepara aranceles por valor de 93.000 millones de euros contra EEUU
  3. El año más autoritario de Trump: amenazas, ataques y deportaciones en el mandato más peligroso del republicano
  4. Illa permanecerá dos semanas hospitalizado por una dolencia en una pierna para hacerse pruebas y someterse a rehabilitación
  5. Los socialistas de Seguro ganan las presidenciales en Portugal sin margen suficiente para evitar una segunda vuelta
  6. Las 14 horas de fiesta, música, 'beers' y confesiones de Manuel Carrasco y Jordi Évole en Londres: "Sabiendo lo que hoy sé, no volvería a OT"