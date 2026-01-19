Una pareja alucina con la sorprendente lista gratuita de productos básicos de su hotel de Málaga

En Aruser@s, Alfonso Arús presenta el viral de una pareja alojada en un hotel de Málaga a quien le ha llamado la atención la lista de productos esenciales que el establecimiento ofrece gratis a sus huéspedes.

Esta pareja descubre un servicio poco habitual al llegar a su hotel en Málaga. El establecimiento pone a disposición de sus clientes una lista de productos básicos que pueden solicitar de forma gratuita en recepción en caso de haber olvidado algo en casa. Basta con bajar, pedir lo necesario y el personal se encarga de subirlo a la habitación.

Como podemos ver en el vídeo, el chico, '@merakio', enumera con asombro algunos de los artículos disponibles: agua micelar, tampones, desodorante tanto de hombre como de mujer, cera para el pelo, esmalte de uñas, kit dental o peine, entre otros.

"¿Y el pasaporte?", pregunta Alfonso Arús entre risas, antes de añadir: "¿Y el cargador del móvil?". A lo que Hans Arús responde: "No, eso no". Una ausencia que no ha convencido al presentador: "El cargador del móvil es lo primero que te olvidas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.