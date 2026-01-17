Nuria Roca y Juan del Val desvelan cómo gestionan trabajar juntos: "Se supone que tienes mucha confianza"

La presentadora ha señalado en 'La Roca' que es importante "saber cómo decir las cosas" mientras que el escritor revela que llevarse el trabajo a casa acaba formando "parte de tu vida".

Juan del Val y Nuria Roca han desvelado en el programa de 'La Roca' cómo es trabajar juntos. Lo han revelado tras comentar cómo se conocieron Ana Mena y Óscar Casas, la nueva pareja del cine español.

Por su parte, la presentadora ha afirmado que al llegar a casa son sinceros el uno con el otro: "Se supone que tienes mucha confianza, con lo cual te dices las cosas".

"Hay que saber cómo decirlas. A mi no se me puede decir nada", explica Roca de manera irónica. Mientras, del Val señala que llevarse el trabajo a casa acaba formando "parte de tu vida".

Asimismo, el periodista ha celebrado la felicidad de la cantante y el actor, y hermano de Mario Casas, tras grabar su primera película juntos: "Son jóvenes, de éxito y guapísimos".

La artista ha regresado a la gran pantalla presentando 'Ídolos', rodaje en el que estos jóvenes se enamoraron y a partir del cual comenzaron a publicar fotografías juntos en sus redes sociales convirtiéndose en un fenómeno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.