El caso Julio Iglesias en cifras: dobla sus escuchas en la plataformas pero se enfrentaría a una crisis reputacional

Un 79% de las personas que han conocido las últimas informaciones sobre el cantante Julio Iglesias y las denuncias por agresión sexual cree que la noticia le afectará negativamente en cuanto a su reputación. Así lo desvela una encuesta de la consultora de imagen 'Personality Media' que ha sido analizada en 'La Roca'.

Asimismo, el 5,5% cree que esta noticia es falsa, un porcentaje en el que la mayoría de encuestados son hombres. De esta manera, la confianza del artista cae del 6,4 a un 3,6 puntos, lo que podría ser el principio de una crisis reputacional.

Al contrario, en cuanto a escuchas, el intérprete ha experimentado un subidón de escuchas. A día de hoy, tiene 1,67 millones de reproducciones diarias en Spotify y ha conseguido su máximo histórico de oyentes mensuales con 5,9 millones. En años anteriores, esta cifra ascendía a 2,7 millones.

Las canciones que más han crecido en las últimas 72 horas son 'Con la misma piedra' y 'Me olvidé de vivir'. Así, las cifras son la imagen de que el morbo tras una información como a la que se enfrenta Iglesias provoca en muchas ocasiones un efecto de estas características en un artista.

El debate entre los colaboradores surge en si hay que "separar al autor de su obra" o no. Por su parte, Nuria Roca sostiene que "cuando haya una sentencia" las plataformas que emiten su música tomarán una decisión: "Cada uno que decida libremente si le escucha o no".

