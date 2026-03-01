Pilar Vidal: "El rey emérito quiere unas condiciones para volver como las que tiene cualquier expresidente de este país"

La periodista ha afirmado que ha hablado con "gente muy cercana" a Juan Carlos I y "lo de regularizar la situación para él no es ningún problema", pero que lo que pide para volver a España "es tener unas ciertas condiciones".

Pilar Vidal ha contado en La Roca que ha hablado con "gente muy cercana a Don Juan Carlos" tras la declaración de Casa Real en la que advertía al rey emérito de que "debería recuperar su residencia fiscal en España" si quiere volver. "Yo creo que es incompleto, porque lo se la residencia fiscal es obvio que si él viene a vivir a España, como cualquier ciudadano, tiene que regularizar su situación. Eso no se lo pide ni Casa Real, eso es una ley para todos los españoles", ha señalado la periodista.

En este sentido, Vidal ha expresado que "él es una cuestión que considera incompleta", en cuanto a que se está "hablando de un rey". "Él lo que pide es tener unas ciertas condiciones", ha subrayado la periodista, al tiempo que ha destacado que "lo de regularizar la situación no es ningún problema para él".

"Él quiere unas condiciones como las que tiene cualquier expresidente en este país mínimo, como saber si va a tener una oficina", ha manifestado, a lo que ha añadido que "hay presidentes que a lo mejor tampoco se lo merecerían" y, sin embargo, la tienen.

