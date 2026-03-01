El pesimista pronóstico económico de Óscar Vara tras la ofensiva en Irán: "El primer impacto va a ser en la gasolina y el gas natural"

El profesor de Economía ha señalado que "todo aquel negocio que utilice combustible de forma intensa va a verse seguramente afectado en los mercados bursátiles", a lo que ha añadido que este lunes lo más "probable es que veamos caídas en las bolsas".

Óscar Vara, profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, ha alertado en La Roca de que "si tenemos un corte en el flujo de petróleo y de gas por el estrecho de Ormuz, el primer impacto va a ser ver cómo suben los precios de los combustibles, tanto de la gasolina como del gas natural", tras lo que ha explicado que "el gas natural licuado es un mercado como el petrolífero mundial, que sus precios se determinan por la oferta y demanda mundial, y lo más probable es que, con los acontecimientos que estamos viendo este fin de semana, el lunes veamos cómo los precios empiezan a subir de forma importante".

En este sentido, el economista ha señalado que "va a haber miedo, por ejemplo, en las aerolíneas" y "todo aquel negocio que utilice combustible de forma intensa va a verse seguramente afectado en los mercados bursátiles". Además, el profesor ha pronosticado que este lunes "lo más probable es que veamos caídas en las bolsas y el incremento del índice que marca la inestabilidad y la incertidumbre que tienen los inversores".

"Ya veremos cómo se desarrollan este lunes en los diversos mercados las jornadas, pero está claro que, por ejemplo, empresas que utilizan mucha energía porque son altamente intensivas en el uso de energía eléctrica se van a ver afectadas", ha subrayado Vara, tras lo que ha destacado el caso de las "empresas de transporte y logística".

En este punto, el profesor de Economía ha expresado que "realmente no sabemos cuánto va a subir el precio del petróleo teniendo en cuenta que tampoco sabemos exactamente cuánto petróleo va a dejar de salir por el estrecho de Ormuz". "Hay apuestas de consultoras que dicen que si hay un cierre total, el barril de brent podría ascender a 150 dólares", ha apuntado.

En lo referente a Estados Unidos, el experto ha afirmado que "el crecimiento del precio del petróleo les puede beneficiar". Sin embargo, ha recordad que Trump "tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina, las de medio mandato, y le puede producir muchos obstáculos si pierde las dos cámaras para la segunda parte de la legislatura". "Si el precio del combustible sube, la inflación se va a ver impactada y eso al votante de Estados Unidos es algo que le desagrada profundamente", ha aseverado, a lo que ha apostillado que, por lo tanto, "las perspectivas electorales se pueden ver afectadas".

