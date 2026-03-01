Daniel, analista político iraní: "Ahora mismo no hay un liderazgo dentro de Irán que pueda aglutinar todo el poder que ha tenido Jamenei"

El experto ha asegurado en La Roca que la muerte del líder ayatolá "supone un golpe muy duro para la República Islámica" y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha conseguido un objetivo", el de acabar con su liderazgo y también, el de desbloquear la situación política.

Daniel Bashandeh, analista político iraní, ha analizado en La Roca la situación actual de su país tras los ataques de Estados Unidos e Israel, que se han cobrado cientos de vidas, como la de su líder Ali Jamenei, y ha causado innumerables daños materiales.

Ha asegurado que "la muerte de Jamenei supone un golpe muy duro para la República Islámica" y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha conseguido un objetivo", el de acabar con su liderazgo y también, el de desbloquear la situación política.

"Lo que busca es un nuevo liderazgo para que Irán vuelva a sentarse en las negociaciones y que acepte sus condiciones en el tema nuclear o el del petróleo", añade. Por ello, cree que tanto el desbloqueo político como las negociaciones son los objetivos por los que siguen bombardeando Irán.

De esta manera, y tras los ataques y la muerte de Jamenei, Daniel cree que existe un escenario de negociaciones, algo que ha aumentado con la crisis de liderazgo dentro de las autoridades islámicas. "Existe la posibilidad de cambio de régimen y de desestabilización de Irán, que es lo que busca Israel", añade.

"Ahora mismo, no hay un liderazgo dentro de Irán que pueda aglutinar todo el liderazgo que ha tenido Jamenei", apunta. Así, añade que no hay ningún líder religioso ni hay ningún candidato al que vayan a entregar el poder político.

De su lado, explica que la estrategia de regionalizar el conflicto atacando bases estadounidenses no le está sirviendo al pueblo de Irán: "Lo único que han hecho es que la comunidad internacional cierre filas junto a Donald Trump".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.