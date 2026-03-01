Tania Sánchez: "Ninguno de los grandes partidos quieren que haya una ley de secretos oficiales acorde a la democracia porque tienen cosas que ocultar"

La periodista ha apuntado que el PSOE ha demostrado "que todos los gobiernos pueden abrir los documentos" sin la necesidad de una ley de secretos oficiales.

La decisión del Gobierno de desclasificar los documentos del 23-F ha vuelto a reabrir el debate de si es necesaria una ley de secretos oficiales para que esta práctica se convierta en más habitual.

En La Roca, Tania Sánchez ha explicado que ni el PP ni el PSOE han tenido nunca la intención de tramitarla: "Hay dos partidos que han estado dando mayorías todo el rato en este país y ninguno de los dos quiere que haya una ley de secretos oficiales acorde con lo que es una democracia porque los dos tienen cosas que ocultar de sus respectivos mandatos. Es así de simple, todos tienen cosas que no quieren que vean la luz".

"En el 2015, el PNV hizo una apuesta y negoció con el PP y exigió la tramitación de secretos oficiales. Y no es que no se haya aprobado porque no hay mayoría en el Congreso, sino que ninguno de los dos partidos ha permitido que haya un debate", ha recordado.

Ahora bien, ha apuntado que lo que ha demostrado el PSOE con la decisión de desclasificar los documentos del 23-F es que "todos los gobiernos pueden abrir los documentos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.