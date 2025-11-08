Juan del Val, sobre el rey Juan Carlos I: "No le gusta que le llamen emérito, prefiere rey padre"

Juan del Val ha compartido en La Roca su opinión sobre las memorias del rey Juan Carlos I. El colaborador valoró con humor y sinceridad los detalles del libro y comentó una de las anécdotas que más le llamó la atención.

Las memorias del rey Juan Carlos I están generando una gran polémica debido a las reflexiones que comparte el emérito sobre su biografía: 'Reconciliación'. El libro, que ya se puede adquirir en Francia, no llegará hasta nuestro país hasta el próximo tres de diciembre.

Desde La Roca, Juan del Val ha dado a conocer su opinión sobre las memorias de don Juan Carlos. El colaborador señaló que el monarca "ha hablado el último" de todas sus polémicas, pero que no pasa nada porque "él es el protagonista".

"Me parece que está bien porque nos está dando juego, porque cuenta cosas. Otra cosa es que sean verdad o no lo sean", señaló Juan del Val.

Asimismo, comentó una de las partes que más le ha llamado la atención de la biografía de Juan Carlos I. "Una de las cosas que dice es que no le gusta nada, porque no se considera como tal, pero que no le gusta nada que le llamen rey emérito", destacó Juan del Val y añadió que prefiere que se dirijan a él como "rey padre".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí