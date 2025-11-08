Valeria Vegas, sobre las memorias del emérito: "El rey está en todo su derecho en contar su historia"

Valeria Vegas regresó al plató de La Roca para hablar sobre las memorias del rey Juan Carlos I. La escritora analiza la biografía Reconciliación y comparte su opinión sobre la polémica que han generado los comentarios del emérito.

"El rey está en todo su derecho en contar su historia y él también puede contarla como le dé la gana", señala la colaboradora de La Roca. Sin embargo, Valeria subraya que, al ser el último en publicar sus memorias después de conocer las de la reina Sofía o las de Bárbara Rey, ahora él no puede "adoptar un rol de víctima".

Según Valeria Vegas, el emérito debería haber adoptado un tono más firme en sus memorias: "O contraatacas, es decir, o te pones borde o tal, pero esta cosa de víctima no ayuda". Asimismo, destaca que don Juan Carlos "se ha quedado el último en un relato que ya no es creíble".

