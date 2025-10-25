Carolina Bescansa, sobre la investigación de la DANA: "La jueza está tratando de avanzar la instrucción lo más lejos posible"

El 29 de octubre se cumple un año de la DANA en la Comunidad Valenciana, que dejó más de 200 muertos. Carlos Mazón sigue en el cargo mientras la investigación judicial avanza y la jueza recaba pruebas.

El próximo 29 de octubre se cumple un año de la trágica DANA en la Comunidad Valenciana, que se cobró la vida de más de 200 personas. Un año después, Carlos Mazón se mantiene en su puesto sin intención de dimitir.

Mientras Mazón se aferra a su cargo, la jueza encargada de investigar la DANA ha solicitado la presencia de Maribel Vilaplana, periodista que comió con Mazón en El Ventorro el día de la DANA, para conocer su versión de los hechos y determinar si el presidente de la Comunidad Valenciana estaba informado de la situación.

Desde La Roca, la politóloga Carolina Bescansa opina sobre este movimiento de la magistrada: "La jueza está tratando de avanzar la instrucción hasta lo más lejos posible para recabar el número de pruebas suficientes, para que cuando llegue el momento y se impute a Mazón y sea necesario llevar la causa al Tribunal Supremo... las pruebas sean ya apabullantes y no quede otra vía que la imputación del president", reflexiona Bescansa

