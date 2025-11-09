La Roca accede en exclusiva a la documentación que demuestra que Lucas (de Andy y Lucas) no tiene deudas con Hacienda

La Roca ha accedido a nueva información sobre la situación económica del cantante Lucas. Según el periodista Álex Loya, la documentación a la que ha tenido acceso demostraría que el artista no tiene deudas con Hacienda y que ya prepara acciones legales.

La Roca ha podido hablar en exclusiva con el entorno más cercano de Lucas. El colaborador Álex Loya asegura tener en su poder la documentación que desmentiría que el cantante mantenga deudas con Hacienda.

"Hablando con el entorno más íntimo de Lucas, he tenido acceso a unos papeles en los que se confirma que Lucas, ni él como persona ni ninguna de sus dos empresas, tiene deuda alguna con Hacienda. Está libre de cargos", ha explicado el periodista.

Asimismo, Loya ha comentado que al cantante "le molesta mucho" que se insinúen este tipo de cosas y que va a tomar medidas legales. "Me dicen que las demandas ya han comenzado a activarse", ha asegurado el colaborador.

"Insisto, el entorno me dice que no hay deuda alguna y que quiere que esos periodistas le pidan perdón", ha añadido Loya.

Entre los periodistas que supuestamente habrían faltado al respeto al artista estaría Pilar Vidal, quien ha querido matizar sus palabras en directo. La colaboradora recordó que en su momento dijo que no se creería que Lucas estuviera libre de deudas "hasta que no lo demuestre con papeles", algo que —según la nueva información— el cantante ya ha hecho.

"A partir de ahora diré que Lucas está al corriente de pago", ha declarado Pilar Vidal.

