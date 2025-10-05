Ahora

Gaza

Blas Moreno, 'El Orden Mundial', detalla el plan de Paz para Gaza: "No es un acuerdo, es un ultimátum"

"Este acuerdo es el mejor que se ha planteado hasta hora y eso ya es bastante porque ha sido muy cruel lo que ha pasado en Gaza estos dos últimos años y lo sigue siendo, pero eso no significa que sea un acuerdo perfecto", comenta el periodista.

Blas Moreno, 'El Orden Mundial', detalla el plan de Paz para Gaza: "No es un acuerdo, es un ultimátum"

En las últimas horas, Donald Trump ha advertido a Hamás de que, si no ceden el control de Gaza durante su reunión en Egipto, se enfrentan a la "aniquilación total". Desde el plató de La Roca, Blas Moreno, editor jefe de 'El Orden Mundial' analiza el plan de Paz para Gaza que quiere imponer el presidente de Estados Unidos.

"Es cierto que este acuerdo es el mejor que se ha planteado hasta hora y eso ya es bastante porque ha sido muy cruel lo que ha pasado en Gaza estos dos últimos años y lo sigue siendo, pero eso no significa que sea un acuerdo perfecto", señala el periodista.

Moreno basa su opinión en que este plan de paz únicamente "se acordó entre Trump y Netanyahu y se le ha impuesto a Hamás". Además, según las últimas declaraciones del presidente israelí, no tiene pensado ceder ni cambiar nada del acuerdo.

Un acuerdo que según Blas Moreno su primera fase es "interesante" debido a que hay unas "pautas claras" sobre el intercambio de prisioneros y rehenes. "A partir de ahí, ya empieza a ser mucho más ambiguo, muy al estilo Trump, en el que no se cierra nada concreto", lamenta.

Es por eso que considera que "Hamás no tiene ningún incentivo, más allá de la supervivencia, de aceptar ese acuerdo y, por tanto, es difícil que lo quiera aceptar". "No es un acuerdo, es un ultimátum", opina Moreno.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la Flotilla a Gaza | Un primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla llegará a España en las próximas horas
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel y Palestina negociarán el plan de Trump a partir del lunes en El Cairo
  3. Muere Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta de Extremadura, a los 66 años
  4. Las pacientes de cáncer de mama, preocupadas tras los cribados de Andalucía: "No se están realizando las pruebas a tiempo"
  5. Rusia golpea con dureza Zaporiyia y Lviv: un ataque masivo causa al menos cinco muertos y 10 heridos
  6. Más de 400.000 trabajadores hacen horas extras que no se pagan mientras las empresas se ahorran 3.200 millones