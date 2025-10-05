Blas Moreno, 'El Orden Mundial', detalla el plan de Paz para Gaza: "No es un acuerdo, es un ultimátum"

"Este acuerdo es el mejor que se ha planteado hasta hora y eso ya es bastante porque ha sido muy cruel lo que ha pasado en Gaza estos dos últimos años y lo sigue siendo, pero eso no significa que sea un acuerdo perfecto", comenta el periodista.

En las últimas horas, Donald Trump ha advertido a Hamás de que, si no ceden el control de Gaza durante su reunión en Egipto, se enfrentan a la "aniquilación total". Desde el plató de La Roca, Blas Moreno, editor jefe de 'El Orden Mundial' analiza el plan de Paz para Gaza que quiere imponer el presidente de Estados Unidos.

Moreno basa su opinión en que este plan de paz únicamente "se acordó entre Trump y Netanyahu y se le ha impuesto a Hamás". Además, según las últimas declaraciones del presidente israelí, no tiene pensado ceder ni cambiar nada del acuerdo.

Un acuerdo que según Blas Moreno su primera fase es "interesante" debido a que hay unas "pautas claras" sobre el intercambio de prisioneros y rehenes. "A partir de ahí, ya empieza a ser mucho más ambiguo, muy al estilo Trump, en el que no se cierra nada concreto", lamenta.

Es por eso que considera que "Hamás no tiene ningún incentivo, más allá de la supervivencia, de aceptar ese acuerdo y, por tanto, es difícil que lo quiera aceptar". "No es un acuerdo, es un ultimátum", opina Moreno.

