La cláusula antidroga de Kidman y Urban: "Por cada año de matrimonio que pasara 'limpio' recibiría 600.000 dólares"

Tras 19 años de matrimonio, la actriz Nicole Kidman y el cantante Keith Urban sorprendían anunciando su separación. La pareja ha despertado diferentes debates con su divorcio, entre los que se encuentra su famosa cláusula antidroga.

Alex Loya ha asegurado en La Roca que el músico "tuvo un problema con las adicciones" y que la intérprete le planteó "salir de ese bache" y firmar un escrito de lo más impactante.

"Firmaron un acuerdo en el que, en caso de divorcio, por cada año de matrimonio que hubiera pasado 'en limpio' recibiría 600.000 dólares", ha revelado frente la sorpresa de los colaboradores.

Por su parte, el reportero cree que esta podría ser "la única manera" que la protagonista de Moulin Rouge encontró para "sacarlo de ahí": "Ha peleado por el matrimonio. Se separaron y él le pidió dormir separados, pero ella no quería acabar con la relación".