¿En qué consiste el embargo de armas a Israel? España dejará de comprar armas y bloqueará mercancía militar

El Congreso de los Diputados votará el próximo martes, 7 de octubre, sobre el embargo de armas a Israel aprobado por el Gobierno hace dos semanas. La medida busca limitar la venta y transporte de armamento y productos militares.

¿Cómo funciona el embargo de armas a Israel que propine el Gobierno? Hace apenas dos semanas, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta, pero ahora está en manos del Congreso de los Diputados. La votación se realizará el próximo martes, 7 de octubre, por la tarde.

Este decreto, propuesto por el Gobierno de España, se centra en tres puntos clave:

No comprar ni vender armas a Israel.

Prohibir el paso de mercancía militar por España, ya sea a través de barcos o aviones.

Impedir que España compre productos que el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu fabrique o cultive en territorio palestino ocupado.

Actualmente, el Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con el apoyo de Junts, PNV y EH Bildu. Mientras tanto, Esquerra Republicana y Podemos se mantienen indecisos, considerando que el decreto propuesto es demasiado débil.

Es importante recordar que los votos de estos partidos son fundamentales para aprobar el decreto, ya que basta con que no voten en contra para que pueda salir adelante.

