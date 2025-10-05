Joaquim Bosch: "Los miembros de la flotilla no han cometido ningún delito"

El magistrado analiza la detención de los españoles interceptados por el Ejército israelí cuando se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria. En este vídeo, Bosch explica por qué el asalto vulnera el Derecho Internacional y carece de base legal.

En este vídeo de La Roca, el magistrado y colaborador Joaquim Bosch aclara si los españoles detenidos por el Ejército israelí hace unos días, mientras se dirigían a Gaza para ofrecer ayuda humanitaria, deberán o no rendir cuentas ante la justicia de Israel.

"No veo que ni siquiera desde la legislación de Israel los miembros de la flotilla hayan cometido delito alguno", comenta Bosch. "Fueron detenidos en aguas internacionales, no fueron detenidos en el territorio de Israel", añade el jurista.

Asimismo, detalla que esta acción por parte del Gobierno de Israel vulnera una vez más el Derecho Internacional: "El asalto de Israel a la flotilla en aguas que no son suyas vulnera la convención internacional sobre el derecho del mar que proclama la libertad de navegación y el libre paso para que se pueda prestar ayuda humanitaria".

