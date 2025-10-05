Ruth Ferrero: "Me niego a hablar de plan de paz; es un ultimátum contra el pueblo de Palestina"

La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid ha recalcado que Hamás es una organización política, "pero también es un actor político y es importante tenerlo claro".

Ruth Ferrero ha explicado en laSexta Xplica que, para ella, el acuerdo de tregua de Donald Trump para la Franja de Gaza no puede llamarse un plan de paz": "Es un ultimátum contra el pueblo de Palestina y contra un Hamás que está contra las cuerdas. Es una organización terrorista, pero también es un actor político y es importante tenerlo claro".

"Y por eso Hamás ha negociado con el resto de actores políticos palestinos para dar esa respuesta a la propuesta que emana de Washington, de Donald Trump, pero también de un criminal de guerra dicho por el Tribunal Penal como es Netanyahu", ha añadido.

Por otro lado, respecto a las manifestaciones internacionales a favor de Palestina, la profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid ha recordado que "la sociedad va por encima de los políticos": "Una sociedad que le está diciendo a sus clases políticas, y no solo en España sino en todo el planeta, que reaccionen y pongan pie en pared a lo que está sucediendo en Gaza".

Además, ha recordado que las detenciones a los activistas de la Flotilla se produjeron "en aguas internacionales". "Hay una zona de exclusión, pero una que tiene que permitir primero la entrada de ayuda humanitaria y eso no lo ha permitido Israel desde el año 2007. Para tener una zona de exclusión, hay que tener soberanía sobre esas aguas e Israel no la tiene. Y la comunidad internacional está consintiendo esto", ha detallado.

