Blas Moreno, tras el asesinato de Kirk: "Sería un gran error para España incorporar la cultura política de EEUU"

Blas Moreno confiesa en laSexta Xplica que "somos afortunados de estar en un continente en el que la política es más calmada y menos violenta": "La estadounidense es muy espectacular en el mal sentido".

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk, que también era aliado de Donald Trump, ha avivado un debate político alrededor el mundo.

Por su parte, el codirector de El Orden Mundial, Blas Moreno, cree que "sería un gran error para España incorporar la cultura política de EEUU" ya que es "peligrosa y violenta" y "muy espectacular en el mal sentido".

"Creo que somos afortunados de estar en un continente en el que la política es más calmada y menos violenta y creo que es un error traernos este debate tan polarizado sin hacer un poco de ojo crítico", ha confesado Moreno.