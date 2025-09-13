Ahora

"Peligrosa y violenta"

Blas Moreno, tras el asesinato de Kirk: "Sería un gran error para España incorporar la cultura política de EEUU"

Blas Moreno confiesa en laSexta Xplica que "somos afortunados de estar en un continente en el que la política es más calmada y menos violenta": "La estadounidense es muy espectacular en el mal sentido".

BLAS EEUU

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk, que también era aliado de Donald Trump, ha avivado un debate político alrededor el mundo.

Por su parte, el codirector de El Orden Mundial, Blas Moreno, cree que "sería un gran error para España incorporar la cultura política de EEUU" ya que es "peligrosa y violenta" y "muy espectacular en el mal sentido".

"Creo que somos afortunados de estar en un continente en el que la política es más calmada y menos violenta y creo que es un error traernos este debate tan polarizado sin hacer un poco de ojo crítico", ha confesado Moreno.

Las 6 de laSexta

  1. Rusia sigue tanteando las defensas europeas: Polonia y Rumanía despliegan a sus fuerzas aéreas ante la amenaza de drones rusos
  2. Un grupo de manifestantes propalestinos trata de paralizar sin éxito la penúltima etapa de La Vuelta
  3. Una explosión en un bar de Vallecas deja 25 heridos: la causa fue "una concentración de gases"
  4. La viuda de Charlie Kirk rompe su silencio: "Si pensaban que la misión de mi marido era poderosa, no imaginan lo que acaban de desatar"
  5. Las osadas declaraciones de Mazón que indignan a las víctimas de la DANA: "Nosotros sí que nos tomamos en serio las emergencias"
  6. De poder fumar en colegios y hospitales a estar prohibido en bares y restaurantes: la evolución de las leyes antitabaco en España