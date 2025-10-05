Ahora

Juanma Lamet: "Me cuesta ver indicios sólidos de una 'caja B' en el Partido Socialista"

Juanma Lamet analiza en La Roca los supuestos pagos en efectivo del PSOE a José Luis Ábalos. "Ese dinero solo puede haberse retirado del banco o haber entrado mediante donaciones o ilegalmente", comenta el periodista.

Juanma Lamet, periodista de 'El Mundo', se ha sentado en la mesa de actualidad de La Roca para analizar los supuestos pagos en efectivo que el Partido Socialista habría realizado a José Luis Ábalos para cubrir gastos de representación.

"Me cuesta ver indicios sólidos de una 'caja B' en el Partido Socialista; lo que sí veo son indicios, digamos, no muy edificantes del procedimiento que seguía el partido cuando Ábalos era el secretario de Organización", comenta Lamet.

Para el periodista, lo más llamativo no es la salida del dinero, sino su procedencia. "No me parece tan llamativa la salida del dinero como la entrada. Ese dinero solo puede haberse retirado del banco o a través de donaciones o ilegalmente", señala.

Asimismo, Lamet añade que, si el dinero se obtuvo a través de una entidad bancaria, es decir, desde las cuentas del partido y retirado por el responsable correspondiente, debe existir un justificante: "Tiene que haber un resguardo que el PSOE debería presentar mañana mismo por la mañana" para justificar el origen de ese dinero y explicar por qué se tenía tal cantidad en la sede de Ferraz.

