Urtasun le manda un mensaje a Rufián por la unidad de la izquierda: "Se gana con un proyecto político ganador"

¿Por qué es importante? En un momento en el que la izquierda española busca rearmarse, el ministro de Cultura ha agradecido al portavoz de ERC "abrir el debate": "Aquí no sobra nadie".

Ernest Urtasun ha sido uno de los grandes nombres del acto de Sumar, IU y los Comunes en el Círculo de Bellas Artes. En Madrid, en la capital de España. En un momento en el que la izquierda trata de rearmarse ante el auge de la ultraderecha tras lo visto en las elecciones de Extremadura y de Aragón. El ministro de Cultura, en sus palabras, ha querido mandar un mensaje a Gabriel Rufián.

Al portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, después de su acto con Emilio Delgado y de sus palabras sobre la unidad de la izquierda. El miembro de Ejecutivo, en una semana marcada por dos citas claves para el sector progresista del país, ha afirmado que las "elecciones se ganan con un proyecto político ganador" y no solo "desde la sociología electoral".

"Esto no es nuevo. El 23J ganamos con un trabajo muy minucioso que casi fue de cirujano para maximizar todos los escaños. Es una aritmética muy necesaria, pero las elecciones no se ganan solo desde la sociología electoral sino con un proyecto político ganador", ha expuesto.

En ese sentido, ha agradecido a Rufián "el debate" sobre la unidad de la izquierda: "Queremos un proyecto que cuente con la mayoría social y que aglutine sindicatos y movimientos. Agradecer a Gabriel el abrir el debate y decirle que nos haremos cargo de esa tarea. No sobra nadie. No se le cerrará la puerta a los que quieran participar en el proyecto. Somos plurales y nos enorgullece la pluralidad".

Y es que también Rita Maestre ha hecho mención a la unidad: "Estamos aquí para no repetir los errores del pasado. Pelearnos entre primos tampoco nos va a ayudar".

Rufián alude al "maestro Anguita"

Todo, después del acto de Gabriel Rufián y de Emilio Delgado. Después de que el portavoz de ERC dijera que la izquierda necesita "ciencia, método y orden" haciendo referencia a Julio Anguita: "Lo decía el maestro. Programa, programa y programa".

De inicio, ha propuesto determinar "tres o cuatro puntos programáticos comunes que se presenten como ciencia y orden provincia a provincia". "Cada uno en su casa y antifascismo, el derecho a la autodeterminación y dignificación de las condiciones de vida en la de todos", ha expuesto.

En esta línea, también ha propuesto formar un grupo interparlamentario coordinado común en el que se articule esta organización: "Tenemos mucho más que nos une que lo que nos separa".

La reacción a sus palabras no ha llegado solo desde Madrid. En Valencia, Joan Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts, ha subrayado que "ahora es el momento de hablar sosegadamente". "Somos el ejemplo de que podemos llegar a acuerdos", ha dicho.

"Lo hemos demostrado. Somos tres partidos en uno. Hemos demostrado que cumplimos nuestros acuerdos, pero ahora es el momento de hablar tranquilamente y con discreción", ha expresado Baldoví.

