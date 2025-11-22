Ahora

La Roca

Manu Mostaza critica la implicación de Ayuso en el caso del fiscal general del Estado: "Se ha equivocado desde el principio"

Manu Mostaza analiza en La Roca la reacción de Isabel Díaz Ayuso tras el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado. El colaborador comenta las declaraciones de la presidenta y su implicación en el caso.

Manu Mostaza critica la implicación de Ayuso en el caso del fiscal general del Estado: "Se ha equivocado desde el principio"

En este vídeo de La Roca, Manu Mostaza analiza la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid al fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado.

En sus declaraciones, Isabel Díaz Ayuso afirma que tanto el presidente del Gobierno como García Ortiz "operaron coordinados y han sido condenados" y que la condena demuestra que "la justicia funciona".

"Creo que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha reivindicado eso porque se siente atacada, porque sabe que esto sucede porque es su novio", señala Manu Mostaza, y añade que en este sentido Ayuso "se equivoca".

"Se ha equivocado desde el principio involucrándose con este caso", opina el colaborador de La Roca.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí

Las 6 de laSexta

  1. Los aliados de Ucrania rechazan el plan de paz de Trump porque "requiere de trabajo adicional"
  2. El exobispo de Cádiz se defiende y tacha de "injusta y falsa" la acusación de abusos sexuales a un menor
  3. Sin sentencia, pero con ruido: la condena al fiscal general genera un terremoto político
  4. Barómetro laSexta | Casi un 62% de los encuestados ve insuficiente la respuesta de Pedro Sánchez por el caso Koldo
  5. La clínica dental que atendió a la niña fallecida en Alzira no tenía autorización para realizar sedación intravenosa
  6. Infantas, personalidades y nietos en el extranjero incluidos: Juan Carlos I reúne a toda la familia por los 50 años de la monarquía