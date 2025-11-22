Manu Mostaza critica la implicación de Ayuso en el caso del fiscal general del Estado: "Se ha equivocado desde el principio"

Manu Mostaza analiza en La Roca la reacción de Isabel Díaz Ayuso tras el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado. El colaborador comenta las declaraciones de la presidenta y su implicación en el caso.

En sus declaraciones, Isabel Díaz Ayuso afirma que tanto el presidente del Gobierno como García Ortiz "operaron coordinados y han sido condenados" y que la condena demuestra que "la justicia funciona".

"Creo que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha reivindicado eso porque se siente atacada, porque sabe que esto sucede porque es su novio", señala Manu Mostaza, y añade que en este sentido Ayuso "se equivoca".

"Se ha equivocado desde el principio involucrándose con este caso", opina el colaborador de La Roca.

