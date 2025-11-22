Carolina Bescansa, sobre la condena al fiscal general: "Me parece increíble que saquen el fallo sin explicar los motivos "

La politóloga ha asegurado en 'La Roca' que la situación es "alucinante" y que "esto no solo ocurre en España": "Estamos asistiendo a una crisis global de la democracia".

Durante los últimos días, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha posicionado en el foco mediático tras su condena por revelación de datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Esta polémica ha provocado una oleada de críticas y comentarios de ciudadanos y expertos que se han posicionado a favor o en contra del condenado. Por su parte, la politóloga Carolina Bescansa ha asegurado en 'La Roca' que la situación es "alucinante".

"En un caso de estas características, de tantísima gravedad... Que saquen el fallo sin explicar los motivos me parece increíble", añade. Además, dice que este juicio ha estado marcado por "las rarezas".

Además, recuerda que el juicio ha sido retransmitido y que no se han aportado pruebas por lo que "a priori nada sostiene la condena". "Más allá de todo eso, esto que está pasando no solo ocurre en España. Estamos asistiendo a una crisis global de la democracia".

De esta manera, achaca la culpa a la circulación de noticias falsas, a la generalización de la mentira como forma de hacer política, a la expansión del poder Ejecutiva sin que el Legislativo lo agarre y la politización de la justicia y judicialización de la política.

"Estamos viendo en muchos países cómo el Poder Judicial actúa como si fuera un actor político y es gravísimo", expone. "Lo que estamos viendo no es una cosa más. Si esto le puede pasar al fiscal general del Estado, ¿qué no nos puede pasar a los demás?", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.