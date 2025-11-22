Silvia Taulés, al ver las últimas imágenes de Íñigo Onieva: "Antes tenía más chispilla. Lo veo apagadete, como aburrido"

Tamara Falcó celebró recientemente su 44 cumpleaños rodeada de su familia y su marido, Íñigo Onieva. Desde La Roca, Nuria Roca y Silvia Taulés comentaron las imágenes del evento y opinaron sobre la relación y el estado de ánimo de la pareja.

Hace unos días, Tamara Falcó soplaba las velas por su 44 cumpleaños. La hija de Isabel Preysler compartió con los medios de comunicación los regalos de su marido. "Iñigo me ha despertado con una tarta, globos, flores... no me puedo quejar", comentaba Tamara.

Al ver las imágenes, Nuria Roca señala que ve al matrimonio muy bien y muy cómplices. Sin embargo, Silvia Taulés no opina lo mismo y ve a Íñigo Onieva "un poco aburrido".

"Le veo un poco aburrido, pero siempre no solo cuando atiende a la prensa. Antes tenía más chispilla. Lo veo apagadete, como aburrido", apunta la periodista en este vídeo de La Roca.

Además, tras conocer que él practica triatlón, Taulés añade: "No quiero decir que estén en crisis, pero en muchos matrimonios cuando el hombre está aburrido se pone a hacer triatlones".

