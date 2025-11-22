Benjamín Prado, sobre la condena al fiscal general: "No le va muy bien a aquel que se mete con Ayuso"

El escritor ha señalado que "como no colaba lo de la revelación de secretos porque tenían 200 periodistas que lo han contado", se ha condenado al fiscal general con una "unidad de acto".

Benjamín Prado no está de acuerdo con la condena a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de datos reservados. En La Roca, el escritor ha apuntado que "al que no le va muy bien es a aquel que se mete con Isabel Díaz Ayuso".

"Les está yendo bastante mal a los que se han metido con ella en su territorio", ha afirmado durante el debate realizado en el programa.

En su opinión, "no ha habido en el juicio ni una sola prueba concluyente que haya demostrado que el fiscal general filtró antes que nadie la información reservada sobre González Amador": "Porque si revelas un secreto que es un secreto a voces ya no lo estás revelando".

De hecho, considera que el Tribunal Supremo ha realizado una "unidad de acto": "Como no colaba lo de la revelación de secretos porque tenían 200 periodistas que lo han contado con peros y señales, han hecho una cosa que se llama 'unidad de acto'. Es unir la filtración del correo de González Amador y su abogado con la nota informativa de la Fiscalía, cosa bastante rara".

