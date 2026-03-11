Benjamín Prado advierte del "imperialismo" de Trump: "Ha hecho una lista y va a ir país por país invadiendo"

El escritor Benjamín Prado visitaba el pasado sábado el plató de La Roca, donde expresaba su preocupación por la actitud de Donald Trump. "No sé si somos conscientes de lo que está pasando", alertaba.

"No sé si somos conscientes de lo que está pasando". Benjamín Prado comenzaba así su análisis en La Roca sobre la guerra que los ataques de EEUU e Israel han desatado en Irán y en Oriente Medio. "Primero, ha sido lo de Venezuela; después, las amenazas sobre Groenlandia, hasta sobra Canadá. Y ahora, hemos invadido Irán", enumeraba, haciendo una lista de todos los conflictos y tensiones en los que Donald Trump ha tenido parte en los últimos meses.

El escritor hacía hincapié en que el mandatario había dicho textualmente que "Cuba está en sus últimos minutos de vida". "Es la siguiente en la lista", avisaba, para después recalcar que Trump "ha hecho una lista y va a ir país por país invadiéndolo y quedándose con sus recursos".

El problema, según él, es que "cuando baja el agua, bajan los barcos": "Con los mismos argumentos con los que Trump puede reclamar lo que reclama, mañana China invade Taiwán", señalaba. Para él, Donald Trump "ha roto todas las reglas del juego" y lo ha hecho "desde una mentalidad ideológicamente cercana a la ultraderecha y filosóficamente, cercana al imperialismo".

"Trump es un imperialista que, como es el más grande, el más fuerte y el que más armas tiene, se dedica a invadir a los países pequeños. Y Europa diciendo 'sí, señor'", resumía.

