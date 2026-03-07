Trump avisa a Cuba y afirma que se encuentra "en sus últimos momentos de vida": "El gran cambio llegará pronto"

¿Qué está pasando? A pesar de que Irán parece centrar toda su atención, el presidente de EEUU ha tenido tiempo de hablar de la isla en una cumbre con líderes de la derecha latinoamericana. "Tendrán una gran vida nueva", ha expresado.

Donald Trump sigue teniendo a Cuba en sus pensamientos. A pesar de que parece tener toda su atención en Irán, el presidente de Estados Unidos ha tenido tiempo para hablar de los cubanos en una cumbre en Miami junto con presidentes de la derecha latinoamericana. En sus palabras, el republicano ha sido más que claro con la isla: "Está en sus últimos momentos de vida".

"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal y como es ahora. Tendrá una gran vida nueva, pero está en sus últimos momentos tal y como es", ha afirmado Trump en Florida, donde ha estado acompañado por personalidades como Javier Milei, presidente de Argentina, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, Nayib Bukele, líder de El Salvador, y José Antonio Kast, presidente electo de Chile.

A pesar de que el líder republicano está más que pendiente de lo que pasa en Oriente Medio, Trump sigue teniendo ojos para Cuba. "Espero con entusiasmo el gran cambio que va a llegar pronto", ha expresado, reconociendo que se encuentran negociando con "La Habana". "Pensaría que un acuerdo con Cuba se haría muy fácilmente, pero he estado escuchando hablar de ellos durante 50 años desde que era un niño pequeño", ha señalado.

Reconoce el Gobierno de Venezuela

Porque Cuba ha sido uno de los tres lugares, junto Irán y Groenlandia, en los que Trump más ha pensado desde el bombardeo en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Precisamente para estos últimos también ha tenido palabras, afirmando que reconoce el Gobierno venezolano liderado por Delcy Rodríguez. "Me complace decir que hemos reconocido formalmente al Gobierno de Venezuela. Lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un acuerdo histórico sobre el oro", ha recalcado el republicano en su discurso.

Y es que Trump ha sacado pecho por dicho acuerdo: "Tienen gran cantidades de oro y muy buenas tierras que no pudieron apropiarse. El sistema no les permitió aprovechar el valor de sus tierras".

Todo, después de que Rodríguez reiterase su voluntad para trabajar conjuntamente con la Casa Blanca, en un acto en el que junto a ella estaba Doug Burgum, secretario del Interior de EEUU. "Me hace feliz tener a las empresas venezolanas vinculándose en la agenda energética y de minería a nivel internacional".

Un escudo contra el narcotráfico

Por otro lado, Trump ha presentado la nueva "coalición militar" conformada por 17 países del continente americano que llevará por nombre Escudo de las Américas y que tendrá como principal objetivo los cárteles del narcotráfico. "En este día histórico nos hemos unido para anunciar una nueva coalición militar para erradicar a los cárteles criminales que plagan nuestra región", ha afirmado Trump durante su intervención en un acto con doce dirigentes latinoamericanos afines en hotel Trump National Doral Miami.

Trump explicado que se trata de "una coalición contra los cárteles". "Eso es lo que necesitáis y lo tenéis", ha resaltado. "Vamos a tumbarlos de una buena vez. Podemos hacerlo, Vamos a ir más en serio", ha advertido.

"El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso para utilziar fuerza militar letal para destruir las redes de los siniestros terroristas de los cárteles de una vez por todas", ha señalado. Para ello se servirán de "armas asombrosas" y ha puesto como ejemplo la incursión militar del 3 de enero en la que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

Trump ha resaltado que la región de América es "muy importante", pero "ha estado abandonada durante muchos años por Estados Unidos". Ahora busca liberarla de los cárteles empleando "el poder supremo de Estados Unidos" a nivel militar. "Somos el país más potente del mundo desde el punto de vista militar", ha subrayado.

