Leire Pajín: "Cuando dijimos 'no' a las ambiciones de Trump en Groenlandia no pareció mal; pues con la misma coherencia decimos 'no' a lo que hace en Irán"

"En los últimos meses, he visto con mucha preocupación tristeza cómo muchos líderes europeos le han dado la razón a Trump por miedo a represalias", ha lamentado la exministra, a lo que ha añadido que, a pesar de ello, "nos puso aranceles igual, nos perdió el respeto e incluso filtró mensajes".

Leire Pajín ha expresado que Trump "se enfada con España porque uno de los problemas que tiene es que nadie le lleva la contraria". "Creo que ese es uno de los problemas del tiempo que estamos viviendo, pero nos decían lo mismo cuando decidimos sacar las tropas de Irak y cuando nos opusimos a esa forma de entrar ilegalmente. Nos decían lo mismo cuando España fue la primera voz en decir que había que reconocer el Estado palestino y que había que poner pie en pared contra el genocidio, pero luego vinieron muchos países europeos después", ha destacado la exministra.

En este sentido, Pajín ha manifestado que "en los últimos meses" ha visto "con mucha preocupación y mucha tristeza a muchos líderes de países de la Unión Europea darle la razón a Trump por miedo a repercusiones". "La propia Ursula von der Leyen lo hizo al principio del verano, y eso no fue tampoco positivo, ya que nos puso aranceles igual, nos perdió el respeto, incluso filtró mensajes de presidentes como el de Francia, burlándose un poco de su manera de hacer el caldo", ha señalado, a lo que ha añadido que "nadie tampoco nos asegura, sino todo lo contrario, que tener una relación complaciente con Trump nos vaya a ir mejor".

En este punto, la exministra ha subrayado que se trata "sobre todo, de un tema de principios". "Alguien tiene que decir que no podemos seguir así", ha defendido, al tiempo que ha asegurado que "las relaciones con EEUU se basan en mucho más que un debate dialéctico". "Nosotros somos aliados dentro de la OTAN y quien ha cambiado de posición es Trump. No es EEUU, sino el presidente de EEUU, quien ha decidido que ya no le funcionan las reglas del juego", ha denunciado Pajín, quien ha apuntado que lo que dicen es que no comparten "que esta forma de intervenir en Irán vaya a traer nada bueno". "No lo compartimos porque ya lo hemos vivido", ha apostillado.

Así, ha querido recordar que "hace unas semanas estábamos hablando de que a Trump en ese momento se había empeñado en Groenlandia". "Ahí no nos pareció mal, como no puede ser de otra manera, que le dijéramos 'no' rotundamente. Pues con esa misma coherencia decimos que 'no' a lo que está haciendo en Irán", ha concluido.

