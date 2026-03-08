Tanía Sánchez: "Por lo que dice el PP deduzco que piensa que Trump e Israel son nuestros aliados; me parece una locura"

"Hasta ahora, lo que hemos escuchado del Partido Popular es que no podemos dejar abandonados a nuestros aliados", ha expresado la analista, lo que considera "excusas baratas de mal pagador de cómo enfrentar esas decisiones".

Tania Sánchez ha defendido en La Roca que "es evidente que Donald Trump es el único responsable de meter a todo el mundo en esta guerra, junto con Israel", pero considera que "eso afecta a los intereses de este país y de su ciudadanía" y que, "por tanto, los partidos tienen que tomar decisiones sobre cómo actuar".

"Hasta ahora, lo que hemos escuchado del Partido Popular es que no podemos dejar abandonados a nuestros aliados, de lo que yo deduzco que Trump e Israel para el PP son nuestros aliados, lo que me parece una locura, y excusas baratas de mal pagador de cómo enfrentar esas decisiones", ha criticado.

En este sentido, la analista ha señalado que "a partir de ahora hay que tomar decisiones". "Hay que tomar decisiones como país en el Parlamento sobre cómo enfrentar las consecuencias de una guerra en la que no queríamos entrar. Y por tanto, la pregunta es pertinente. ¿Qué va a hacer el principal partido de la oposición cuando se han afectado los intereses de los españoles ante las propuestas que haga el Gobierno para ajustarlos?", se ha preguntado.

