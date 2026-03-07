Benjamín Prado tacha a la derecha y la ultraderecha de "patriotas con pata de palo": "Toda Europa apoya a España en su 'no a la guerra"

El escritor ha criticado que el expresidente José María Aznar "siga diciendo que está muy orgulloso de lo que hizo en la guerra Irak": "Mantiene que lo que hay que hacer ahora mismo es lo que se hizo entonces... Eso acaba en el 11M y otras cosas".

El escritor Benjamín Prado ha analizado en La Roca las reacciones al "no a la guerra" del Gobierno español ante el conflicto en Irán tras los bombardeos perpetrados por Estados Unidos e Israel el pasado sábado y la posterior respuesta iraní. Así, ha asegurado que "toda Europa apoya a España" y que "la derecha y la ultraderecha son unos patriotas con pata de palo".

"Francia apoya a España, la Italia de Meloni apoya a España, Alemania apoya a España y toda Europa apoya a España en su 'no a la guerra", sostiene Prado en el programa, días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicara su negativa a colaborar en este conflicto.

Asimismo, dice que por otra parte, en España "la derecha y la ultraderecha apoyan a Donald Trump", a quienes tacha de "patriotas de pata de palo".

"Es normal que José Luis Rodríguez Zapatero esté de acuerdo con el 'no a la guerra' de Sánchez cuando fue el presidente que sacó a las tropas españolas de Irak en su momento", añade.

Por su parte, el escritor se ha mostrado crítico con el expresidente José María Aznar: "Nos metió en aquella guerra y después de tantos años sigue diciendo que está muy orgulloso de lo que hizo en la guerra Irak y sigue manteniendo que lo que hay que hacer ahora mismo es lo que se hizo entonces... Eso acaba en el 11M y otras cosas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.