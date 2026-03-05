Las caras y los nombres de las niñas asesinadas en una escuela de Irán el primer día del ataque de EEUU e Israel sobre el país

¿Por qué es importante? Las autoridades iraníes aseguran que hubo ese primer día de guerra al menos 165 víctimas mortales: son civiles asesinados, lo que antes se llamaba "daños colaterales".

La reciente ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán ha dejado un saldo trágico, con al menos 165 víctimas mortales, la mayoría de ellas niñas, en un ataque a una escuela en Minab. Las autoridades iraníes han difundido las imágenes y nombres de 61 de estas jóvenes víctimas. Mientras tanto, Estados Unidos ha anunciado la apertura de una investigación sobre el incidente. Desde el inicio del conflicto, se han registrado al menos 787 muertes en Irán. La estrategia estadounidense, según el presidente Donald Trump, busca desmantelar el programa de misiles y capacidades nucleares iraníes, mientras Teherán ha respondido atacando bases militares en Kuwait y Arabia Saudí.

La muerte tiene cara, aunque a veces se nos olvide. Este jueves se han conocido los rostros de las niñas y niños de 7 a 12 años que fueron asesinadas en el ataque de Estados Unidos e Israel a un colegio en Irán el primer día de los ataques el pasado sábado. Las autoridades iraníes aseguran que hubo al menos 165 víctimas mortales. La gran mayoría eran niñas. Ahora se han difundido las fotos y los nombres de 61 de esas víctimas, como se muestra en las imágenes sobre estas líneas, encima de la impactante imagen de sus pequeñas fosas donde han sido enterradas.

Son civiles asesinados, lo que antes se llamaba "daños colaterales". En las últimas horas, Estados Unidos, al menos, ha afirmado que han abierto una investigación sobre el ataque a esa escuela infantil en Minab, al sur de Irán. Lo dijo este miércoles el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth: "Lo único que sé, lo único que puedo decir, es que lo estamos investigando".

Desde el inicio de la guerra, al menos 787 personas han muerto en Irán. En un mapa compartido este martes por el Ejército de Estados Unidos sobre la operación en Irán se apreciaba la cercanía entre los puntos donde se habían producido ataques estadounidenses y la ciudad de Minab, donde se sitúa la escuela que resultó atacada, aunque sin detalles específicos.

EEUU prevé que su ofensiva contra Irán continuará varias semanas más con el objetivo, según el presidente Donald Trump, de destruir todo el programa de misiles, la Marina y las capacidades nucleares de la República Islámica. El Pentágono confirmó este miércoles que pasaría "de grandes grupos de ataques deliberados con municiones de largo alcance, lanzadas desde fuera del alcance de fuego del enemigo, a realizar ahora ataques de precisión desde dentro, directamente sobre Irán".

Por su parte, Teherán ha respondido con ataques a naciones en las que Washington mantiene presencia militar, entre ellas Kuwait y Arabia Saudí.

